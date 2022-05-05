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Один из лучших экс-легионеров «Динамо» завершил карьеру в 38 лет

Бетао выступал за киевлян с 2008-го по 2013-й годы
Футбол Украинская Премьер-лига
05 мая 12:55
Один из лучших экс-легионеров «Динамо» завершил карьеру в 38 лет
Бетао / Фото: ФК Динамо

Экс-защитник «Динамо» Бетао завершил карьеру футболиста в 38-летнем возрасте, сообщив об этом на специально организованной пресс-конференции.

«С большим удовольствием и гордостью объявляю об окончании цикла моей жизни как профессионального игрока и начале нового пути. Я заканчиваю не меланхолично, а сознательно и счастливо, потому что я вышел далеко за пределы своих возможностей. Я чувствую, что выполнил то, что хотел. Дело не в поражениях и победах, дело в наследии. Не только внутри, но и для людей. Нужно уметь прославлять профессию. Футбол – это не только тщеславие, интриги, проигрыши и победы, эгоизм, но и самоотверженность, любовь и профессионализм»

Бетао выступал за «Динамо» с 2008-го по 2013-й годы, а затем возвращался в киевский клуб в 2015-м, но не провел тогда ни одного официального матча.

Ранее лидер «Динамо» Виктор Цыганков в который раз высказался о войне в Украине.

Петр Приходько
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