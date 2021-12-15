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Один из лучших игроков Евро-2020 близок к возвращению на поле после тяжелой травмы
Защитник вскоре начнет тренировки
15 декабря 22:10
Фото: Football-Italia
Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола близок к возвращению к тренировкам.
В 1/4 финала Евро-2020 он получил травму колена и выбыл на долгий срок. Сообщалось, что он может пропустить почти год.
Впрочем, его возвращение ожидается уже совсем скоро. Он сможет играть уже в феврале, сообщает Corriere dello Sport.
На данный момент он проходит восстановление, которое продвигается с опережением графика.
B без Спинаццолы Италия выиграла Евро-2020.
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