Один из лучших игроков Евро-2020 близок к возвращению на поле после тяжелой травмы

Защитник вскоре начнет тренировки

Фото: Football-Italia

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола близок к возвращению к тренировкам.

В 1/4 финала Евро-2020 он получил травму колена и выбыл на долгий срок. Сообщалось, что он может пропустить почти год.

Впрочем, его возвращение ожидается уже совсем скоро. Он сможет играть уже в феврале, сообщает Corriere dello Sport.

На данный момент он проходит восстановление, которое продвигается с опережением графика.

B без Спинаццолы Италия выиграла Евро-2020.