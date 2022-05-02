Один из лучших легионеров «Динамо» при Реброве уже ходит с пивным животом

Контракт Ленса с «Бешикташем» заканчивается в июне

Джермейн Ленс / Фото: ФК Динамо

Вингер «Бешикташа» Джермейн Ленс не играет в футбол почти год – в последний раз он выходил на поле 5 мая 2021-го года.

В этом сезоне Ленс лишь полирует скамейку запасных «Бешикташа», а на последней тренировке игрок был замечен с большим пивным животом.

Контракт Ленса с «Бешикташем» заканчивается через месяц. Ленс пришел в «Динамо» в 2013-м году, а покинул в 2015-м, отправившись в «Сандерленд».

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как остановить террориста владимира путина.