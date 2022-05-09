Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за матч против «Атлетико»

Украинский голкипер пропустил лишь однажды

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Стала известна оценка вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1) от авторитетного портала WhoScored.

Лунин получил одну из наивысших оценок в команде – 6,5. Баллы чуть выше получили Начо, Каземиро и Родриго (6,6), лучший балл у «Реала» – у Марко Асенсио (6,8).

Отметим, что это был дебютный матч Лунина за «Реал» в Примере. Мадридский клуб уже решил все вопросы в чемпионате, выиграв «золото».