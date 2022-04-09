Один из лучших в команде. Стала известна оценка Миколенко за матч против МЮ

«Эвертон» победил заведомого фаворита

Фото: Getty Images

Стала известна оценка украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко за матч 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

WhoScored наградил Миколенко 7,5 баллами – это один из лучших показателей в команде. Выше оценки только у троих игроков – вратаря Джордана Пикфорда (7,9), вингера Ришарлисона(7,6) и автора гола Энтони Гордона (7,8).

Миколенко провел на поле все 90 минут, сделав 4 отбора, 2 перехвата и 4 выноса. Точность передач – 62% (21 точная передача).

Турнирная таблица АПЛ.