Известны арбитры на матчи 3-го тура УПЛ, VAR снова не будет
Один из матчей Лиги Европы обслужит украинская бригада арбитров
Рефери будут работать на ответном поединке третьего раунда квалификации
12:33
Николай Балакин / Фото - УАФ
Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Слованом» и «Линкольном» обслужит украинская бригада арбитров. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Главный рефери поединка назначен Николай Балакин. На линиях ему помогут Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Роль четвертого судьи исполнит Дмитрий Кривушкин.
Первый матч состоялся в Гибралтаре. В нем уверенную победу одержала словацкая команда – 3:1.
Напомним, «Колос» отправился на матч квалификации Лиги конференций против «Шахтера» в составе 22 футболистов.
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