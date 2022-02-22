Находящийся на просмотре герой матча с «Шахтером» убедил Маркевича
Один из матчей УПЛ уже во второй раз перенесен
Первое изменение в расписание было внесено в начале февраля
Фото - ФК Черноморец
Время начала матча 19-го тура украинской Премьер-лиги «Черноморец» – «Мариуполь» было изменено. Об этом сообщает пресс-служба одесситов.
Ранее встреча была запланирована на воскресенье, 27 февраля, в 19:30. По новому плану стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Решение принято дирекцией УПЛ. Смена времени произошла в результате переговоров между клубами и официальным транслятором.
Напомним, ранее матч был перенесен с 28 февраля.