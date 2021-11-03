Один из звездных игроков атаки в «Барселоне» не имеет поддержки после ухода Кумана и вскоре также покинет клуб

Каталонцы надеются, что бразильца удастся продать

Фелиппе Коутиньо / Фото: Marca

Вингер «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может покинуть испанскую команду в ближайшее время, сообщает Marca.

По информации источника, бразильский полузащитник не имеет поддержки в команде после ухода главного тренера Рональда Кумана.

Руководство «Барселоны» намерено продать Коутиньо, как только поступит первое предложение. «Барселона» готова даже рассмотреть вариант с арендой вингера с дальнейшим правом выкупа.

В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел 8 матчей за «Барселону» и забил в них 1 мяч.

В последнем матче в ЛЧ «Барселона» победила «Динамо» на выезде (1:0).