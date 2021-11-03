Сабо: «В УПЛ есть команды кроме «Динамо» и «Шахтера», которые допускают меньше брака, чем «Барселона»
Один из звездных игроков атаки в «Барселоне» не имеет поддержки после ухода Кумана и вскоре также покинет клуб
Каталонцы надеются, что бразильца удастся продать
3 ноября 18:55
Фелиппе Коутиньо / Фото: Marca
Вингер «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может покинуть испанскую команду в ближайшее время, сообщает Marca.
По информации источника, бразильский полузащитник не имеет поддержки в команде после ухода главного тренера Рональда Кумана.
Руководство «Барселоны» намерено продать Коутиньо, как только поступит первое предложение. «Барселона» готова даже рассмотреть вариант с арендой вингера с дальнейшим правом выкупа.
В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел 8 матчей за «Барселону» и забил в них 1 мяч.
В последнем матче в ЛЧ «Барселона» победила «Динамо» на выезде (1:0).
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