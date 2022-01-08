Один из звездных летних новичков ПСЖ хочет покинуть клуб

Игрок недоволен своим положением в команде

Жоржиньо Вейналдум / фото - 90min

Летом ПСЖ развернул грандиозную трансферную кампании, подписав Месси, Рамоса, Доннарумму, Хакими, Мендеша и Вейналдума. Спустя полгода последний уже задумался об отъезде из Франции, сообщает Sky Sports.

31-летний голландец недоволен малым количеством игровой практики и хотел бы чаще появляться на футбольном поле.

Игрок хочет вернуться в комфортную для себя АПЛ, где длительное время выступал за «Ливерпуль». Футболист готов даже рассмотреть варианты с арендой.

В текущей кампании полузащитник отыграл 1191 минуту в 23-х матчах, в которых забил три гола и сделал один ассист.

Напомним, ассистент Зидана назвал причину, по которой специалист вряд ли возглавит ПСЖ.