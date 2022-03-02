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«Одним можно все, а на россию вешают всех собак». Дзюба высказался о нападении рф на Украину, задев Ярмоленко, Зинченко и Миколенко

Форвард «Зенита» козыряет «спортом вне политики», хоть уже и лишился чемпионата мира
Футбол
18:55
«Одним можно все, а на россию вешают всех собак». Дзюба высказался о нападении рф на Украину, задев Ярмоленко, Зинченко и Миколенко
Фото: Instagram

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram отреагировал на требования украинских футболистов выступить по поводу войны в Украине:

Я против любой войны. Война – это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днем приобретает какие-то запредельные масштабы.

Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены.

Я против двойных стандартов. Почему одним можно все, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?

Повторюсь, война – это страшно. В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, – встаньте в очередь!

Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Все это только создает еще больше негатива.

Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.

P.S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра!

Напомним, что Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом».

Олег Шумейко-младший
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Новости: Футбол

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