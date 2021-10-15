«Интер» и «Атлетико» нацелились на лучшего бомбардира чемпионата Бельгии
Игрок, ставший открытием Евро-2020, может перейти в «Ливерпуль»
Английский клуб заинтересован в бельгийце
17:15
Фото: AFP
«Ливерпуль» следит за нападающим «Ренна» Жереми Доку.
19-летний игрок привлек внимание многих клубов своей игрой на Евро-2020. В частности, выделился форвард в игре против сборной Италии в 1/4 финала турнира.
За бельгийцем выстроилась очередь, где «Ливерпуль» пока выигрывает. Предложение о переходе может поступить уже зимой.
Год назад за Доку «Ренн» заплатил «Андерлехту» 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету два мяча и три ассиста в 30 матчах.
В нынешнем сезоне он успел отыграть четыре встречи.
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