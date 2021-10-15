Игрок, ставший открытием Евро-2020, может перейти в «Ливерпуль»

Английский клуб заинтересован в бельгийце

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«Ливерпуль» следит за нападающим «Ренна» Жереми Доку.

19-летний игрок привлек внимание многих клубов своей игрой на Евро-2020. В частности, выделился форвард в игре против сборной Италии в 1/4 финала турнира.

За бельгийцем выстроилась очередь, где «Ливерпуль» пока выигрывает. Предложение о переходе может поступить уже зимой.

Год назад за Доку «Ренн» заплатил «Андерлехту» 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету два мяча и три ассиста в 30 матчах.

В нынешнем сезоне он успел отыграть четыре встречи.