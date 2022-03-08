Одноклубник Коноплянки – о путине: «Да чтобы это х*йло сдохло»

Алексей Дитятьев / Фото: FootBoom

Защитник «Краковии» Алексей Дитьятев считает, что президент россии владимир путин будет убран своими людьми.

– Да чтоб он сдох! Вообще не хочу говорить об этом человеке. Я думаю, его вынесут свои же. То, что он делает, и санкции, которые накладывают на его окружение, на простых россиян. «За» они или «против» – пострадают все. Я очень надеюсь, что ближайшие соратники съедят его живьем.