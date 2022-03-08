Беленюк пожелал пропутинским пропагандистам тренироваться в разбомбленных залах «русского мира»
Одноклубник Коноплянки – о путине: «Да чтобы это х*йло сдохло»
Дитятьев считает, что российского диктатора уберут свои люди
08 марта 15:00
Алексей Дитятьев / Фото: FootBoom
Защитник «Краковии» Алексей Дитьятев считает, что президент россии владимир путин будет убран своими людьми.
– Пользуясь случаем, что бы вы хотели пожелать х*йлу?
– Да чтоб он сдох! Вообще не хочу говорить об этом человеке. Я думаю, его вынесут свои же. То, что он делает, и санкции, которые накладывают на его окружение, на простых россиян. «За» они или «против» – пострадают все. Я очень надеюсь, что ближайшие соратники съедят его живьем.
Ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов назвал путина военным преступником.