Малиновский рекомендует Ярмоленко перебраться в Серию А
Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен
Хатебур удивляется, как хавбек может организовать шедевр из пустого места
14:48
Руслан Малиновский / Фото: пресс-служба Аталанты
Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур поделился мнением о полузащитнике клуба Руслане Малиновском:
Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он очень важен, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч под левой ногой, то сложно предугадать, с какого места он ударит. Он может сотворить чудо, когда этого никто не ждет. Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. И этим все сказано
Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он упорно трудился, набирал форму и восстанавливался. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся.
Сегодня, 21 декабря, «Аталанта» и «Дженоа» сыграют в Серии А. За онлайн трансляцией матча «Дженоа» – «Аталанта» следите на XSPORT.ua. Начало – в 21:45.
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