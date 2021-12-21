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Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен

Хатебур удивляется, как хавбек может организовать шедевр из пустого места
Футбол Серия А (Италия)
14:48
Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен
Руслан Малиновский / Фото: пресс-служба Аталанты

Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур поделился мнением о полузащитнике клуба Руслане Малиновском:

Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он очень важен, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч под левой ногой, то сложно предугадать, с какого места он ударит. Он может сотворить чудо, когда этого никто не ждет. Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. И этим все сказано

Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он упорно трудился, набирал форму и восстанавливался. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся.

Сегодня, 21 декабря, «Аталанта» и «Дженоа» сыграют в Серии А. За онлайн трансляцией матча «Дженоа» – «Аталанта» следите на XSPORT.ua. Начало – в 21:45.

Источник: pressing Олег Шумейко-младший
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Аталанта Руслан Малиновский

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