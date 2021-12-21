Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен

Руслан Малиновский / Фото: пресс-служба Аталанты

Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур поделился мнением о полузащитнике клуба Руслане Малиновском:



Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он упорно трудился, набирал форму и восстанавливался. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся.