Одноклубник Яремчука может стати гравцем «Атлетіко»

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«Бенфіка» вже виставила цінник на 22-річного уругвайця
21:53
Дарвін Нуньєс / Фото - manutdnews.comМадридський «Атлетіко» намагається провернути трансфер нападника «Бенфіки» Дарвіна Нуньєса. Про це в Twitter повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Переговори з агентом 22-річного уругвайця Жорже Мендешем вже йдуть. «Бенфіка» не продасть свого форварда менш ніж за 70 мільйонів євро.
«Атлетіко» розглядає Нуньєса як можливу заміну Луїсу Суаресу, який покине клуб влітку.
У поточному сезоні в активі Нуньєса 34 голи та 4 асисти у 41 матчі за «Бенфіку» у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2025 року.
Напередодні головний тренер «Атлетіко» Дієго Сімеоне заявив, що залишається в клубі разом зі своїм тренерським штабом.
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