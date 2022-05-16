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Одноклубник Яремчука может стати гравцем «Атлетіко»

«Бенфіка» вже виставила цінник на 22-річного уругвайця
Футбол Примерa (Испания)
21:53
Одноклубник Яремчука может стати гравцем «Атлетіко»
Дарвін Нуньєс / Фото - manutdnews.com
Мадридський «Атлетіко» намагається провернути трансфер нападника «Бенфіки» Дарвіна Нуньєса. Про це в Twitter повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Переговори з агентом 22-річного уругвайця Жорже Мендешем вже йдуть. «Бенфіка» не продасть свого форварда менш ніж за 70 мільйонів євро.

«Атлетіко» розглядає Нуньєса як можливу заміну Луїсу Суаресу, який покине клуб влітку. 

У поточному сезоні в активі Нуньєса 34 голи та 4 асисти у 41 матчі за «Бенфіку» у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2025 року.

Напередодні головний тренер «Атлетіко» Дієго Сімеоне заявив, що залишається в клубі разом зі своїм тренерським штабом.







Владимир Кириченко
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Теги

Атлетико Мадрид Бенфика

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