Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
15:00
Гандбол. Евро-2022. Мужчины. Португалия - Венгрия
14:05
Прыжки в воду. Чемпионат мира. Юниоры. Киев

Одноклубник Ярмоленка прагне підписати контракт з «Манчестер Юнайтед» або «Челсі»

Гравець збірної Англії хоче продовжити кар'єру у топовому клубі
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:30
Одноклубник Ярмоленка прагне підписати контракт з «Манчестер Юнайтед» або «Челсі»
Деклан Райс / Фото - therealchamps.com
Хавбек «Вест Хема» Деклан Райс має намір влітку змінити клубну прописку. Про це в Twitter повідомляє журналіст Екрем Конур.

23-річний англієць у наступному сезоні хоче захищати кольори «Манчестер Юнайтед» або «Челсі».

У 34 матчах поточного сезону АПЛ футболіст забив 1 гол та зробив 4 результативні передачі.

Угода Райса з лондонським клубом розрахована до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює його в 75 мільйонів євро.

А тим часом «Манчестер Сіті» очікує трансферні пропозиції щодо нападника команді Габріеля Жезуса в розмірі 60 мільйонів євро.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вест Хэм Деклан Райс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:24
«Вест Хэм» разгромил «Норвич» при участии Ярмоленко
«Вест Хэм» разгромил «Норвич» при участии Ярмоленко
Футбол Украинские легионеры
08 мая 18:47
«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка
«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка
Футбол Премьер-Лига (Англия)
06 мая 14:21
Наставник «Айнтрахта»: «Після 42 років ми нарешті в фіналі єврокубка. Радий за клуб і за наших неймовірних фанів»
Наставник «Айнтрахта»: «Після 42 років ми нарешті в фіналі єврокубка. Радий за клуб і за наших неймовірних фанів»
Футбол Лига Европы UEFA
06 мая 09:13
Ярмоленко відіграв 8 хвилин в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»
Ярмоленко відіграв 8 хвилин в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»
Футбол Украинские легионеры
06 мая 08:21
Ярмоленко не вийде в основі «Вест Хему» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»
Ярмоленко не вийде в основі «Вест Хему» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»
Футбол Лига Европы UEFA
05 мая 21:45

Новости: Футбол

Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Премьер-Лига (Англия)
14:24
Одноклубник Ярмоленка прагне підписати контракт з «Манчестер Юнайтед» або «Челсі»
Одноклубник Ярмоленка прагне підписати контракт з «Манчестер Юнайтед» або «Челсі»
Премьер-Лига (Англия)
13:30
«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
Премьер-Лига (Англия)
12:26
Павелко: «У матчі проти «Боруссії» виконана і важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини»
Павелко: «У матчі проти «Боруссії» виконана і важлива соціальна місія – збір коштів для відновлення нашої батьківщини»
Сборная Украины
11:27
Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» розгромити «Вулвз» та ще ближче наблизитися до чемпіонства в АПЛ
Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» розгромити «Вулвз» та ще ближче наблизитися до чемпіонства в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09:58
Петраков: «Попереду в нас головний поєдинок. Я ще подумаю, кого виставити у складі»
Петраков: «Попереду в нас головний поєдинок. Я ще подумаю, кого виставити у складі»
Сборная Украины
09:25
«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року
«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року
Серия А (Италия)
08:24
Збірна України завдяки голам дебютантів Мудрика та Піхальонка переграла гладбахську «Боруссію»
Збірна України завдяки голам дебютантів Мудрика та Піхальонка переграла гладбахську «Боруссію»
Сборная Украины
07:24
Ребров привів «Аль-Айн» до чемпіонства в ОАЕ
Ребров привів «Аль-Айн» до чемпіонства в ОАЕ
Украинские легионеры
11 мая 22:56
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
3
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Все новости