«Вест Хэм» разгромил «Норвич» при участии Ярмоленко
Одноклубник Ярмоленка прагне підписати контракт з «Манчестер Юнайтед» або «Челсі»
Гравець збірної Англії хоче продовжити кар'єру у топовому клубі
13:30
Деклан Райс / Фото - therealchamps.comХавбек «Вест Хема» Деклан Райс має намір влітку змінити клубну прописку. Про це в Twitter повідомляє журналіст Екрем Конур.
23-річний англієць у наступному сезоні хоче захищати кольори «Манчестер Юнайтед» або «Челсі».
У 34 матчах поточного сезону АПЛ футболіст забив 1 гол та зробив 4 результативні передачі.
Угода Райса з лондонським клубом розрахована до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює його в 75 мільйонів євро.
А тим часом «Манчестер Сіті» очікує трансферні пропозиції щодо нападника команді Габріеля Жезуса в розмірі 60 мільйонів євро.
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