Ярмоленко – в топ-5 игроков Евро-2020 по голам за свою сборную
Одноклубник Ярмоленко покинул английский клуб
В «Вест Хэме» объявили о расставании с Бальбуэной
12:40
Фабиан Бальбуэна / Фото - АПЛ
Защитник Фабиан Бальбуэна покинул лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт 29-летнего футболиста подошел к концу. Стороны решили не подписывать новое соглашение.
Парагваец присоединился к «молотобойцам» в 2018 году. За этот период он успел провести за клуб 61 матч, отличившись тремя забитыми мячами.
Ранее агент вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко оценил возможность перехода украинца в российский клуб.
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