Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Одноклубник Ярмоленко покинул английский клуб

В «Вест Хэме» объявили о расставании с Бальбуэной
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:40
Одноклубник Ярмоленко покинул английский клуб
Фабиан Бальбуэна / Фото - АПЛ

Защитник Фабиан Бальбуэна покинул лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 29-летнего футболиста подошел к концу. Стороны решили не подписывать новое соглашение.

Парагваец присоединился к «молотобойцам» в 2018 году. За этот период он успел провести за клуб 61 матч, отличившись тремя забитыми мячами.

Ранее агент вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко оценил возможность перехода украинца в российский клуб.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вест Хэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ярмоленко накормил партнером по «Вест Хэму» украинскими блюдами, они были в восторге
Ярмоленко накормил партнером по «Вест Хэму» украинскими блюдами, они были в восторге
Футбол Украинские легионеры
4 июня 14:22
Рианчо: «Ярмоленко был бы отличным усилением для московского «Спартака»
Рианчо: «Ярмоленко был бы отличным усилением для московского «Спартака»
Футбол Украинские легионеры
2 июня 15:57
Агент Ярмоленко оценил возможность перехода украинца в российский клуб
Агент Ярмоленко оценил возможность перехода украинца в российский клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 июня 15:27
«Вест Хэм» хочет отправить Ярмоленко в Россию
«Вест Хэм» хочет отправить Ярмоленко в Россию
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 июня 10:26
«Вест Хэм» Ярмоленко хочет купить третьего игрока сборной Чехии
«Вест Хэм» Ярмоленко хочет купить третьего игрока сборной Чехии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 июня 08:48
У хавбека «Вест Хэма» украли часы стоимостью 50 тысяч евро
У хавбека «Вест Хэма» украли часы стоимостью 50 тысяч евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 мая 14:59

Новости: Футбол

Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020
Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020
Сборная Украины
13:03
Погба может вернуться в Ювентус. Пьянич – альтернативный вариант
Погба может вернуться в Ювентус. Пьянич – альтернативный вариант
Серия А (Италия)
12:55
Одноклубник Ярмоленко покинул английский клуб
Одноклубник Ярмоленко покинул английский клуб
Премьер-Лига (Англия)
12:40
Малиновский: «В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду»
Малиновский: «В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду»
Серия А (Италия)
12:19
«Олимпик» сравнялся с «Александрией» по числу ушедших игроков в межсезонье
«Олимпик» сравнялся с «Александрией» по числу ушедших игроков в межсезонье
Украинская Премьер-лига
11:57
Льорис может оказаться в «Роме». Моуриньо зовет голкипера «Тоттенхэма» в свою команду
Льорис может оказаться в «Роме». Моуриньо зовет голкипера «Тоттенхэма» в свою команду
Серия А (Италия)
11:56
Трубин: «Конкуренция не дает расслабиться ни мне, ни Пятову»
Трубин: «Конкуренция не дает расслабиться ни мне, ни Пятову»
Украинская Премьер-лига
11:37
Безус: «В сборной дедовщины нет, Забарного не гоняю»
Безус: «В сборной дедовщины нет, Забарного не гоняю»
Сборная Украины
11:19
Не рано ли? Бэйл намерен объявить о завершении карьеры после Евро-2020
Не рано ли? Бэйл намерен объявить о завершении карьеры после Евро-2020
Примерa (Испания)
10:59
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
Все новости