Тренер «Вест Хэма»: «Лингард слишком хорош для скамейки МЮ»
Одноклубник Ярмоленко признан лучшим игроком августа в АПЛ
Антонио был очень результативным
13:59
Майкл Антонио / Фото: Sky Sports
Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим игроком АПЛ в августе, сообщает пресс-служба организации.
В августе Антонио провел 3 матча, забил в них 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Антонио обошел в голосовании Маркоса Алонсо («Челси»), Саида Бенрахма («Вест Хэм»), Эрика Дайера («Тоттенхэм»), Демерая Грэя («Лестер») и Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»).
Комментарии 0