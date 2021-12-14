Зинченко, Яремчук и Лунин узнали путь к финалу Лиги чемпионов
Одноклубник Зинченко поспорит с Тайсоном Фьюри за звание спортсмена года в Англии
Игрок являлся ключевым в сборной Англии на прошедшем Евро
14 декабря 08:13
Рахим Стерлинг / фото - Eurosport
Компания ВВС объявила претендентов на звание спортсмена года в Англии.
В список вошел партнер Александра Зинченко по «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Вингер является лидером национальной сборной, и был лучшим футболистом в составе «львов» на прошедшем Евро-2020, где команда дошла до финала.
Также на звание главного атлета страны претендуют прыгун в воду Томас Дэйли, пловец Адам Пити, теннисистка Эмма Радукану, велогонщица-паралимпиец Сара Стори и боксер Тайсон Фьюри.
Голосование начнется 19-го декабря, а победителя определят английские болельщики.
Ранее Стерлинг вошел в элитный список игроков, забивших 100 голов в АПЛ.
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