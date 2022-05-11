«Манчестер Сити» запросил у «Ювентуса» 50 миллионов евро за Жезуса
Одноклубник Зінченка є пріоритетним трансфером для «Арсенала» в літнє міжсезоння
Також лондонці мають намір придбати лідера «Лестера»
15:51
Габріель Жезус / Фото - football-espana.netЗірковий нападник «Манчестер Сіті» Габріель Жезус став головною трансферною ціллю «Арсенала» влітку. Про це в Twitter повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Лондонці вже мали переговори з представниками 25-річного бразильця, але клуби ще не вступили в перемовини. Контакт з клубом підтвердив агент футболіста Марсело Петтінаті.
Очікується, що Жезус покине «Манчестер Сіті» після підписання норвежця Ерлінга Холанда.
Крім того, лондонці мають намір хавбека «Лестера» Юрі Тілеманса, який раніше відхилив пропозицію щодо нового контракту з «лисами».