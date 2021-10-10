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Одноклубник Зинченко рассчитывает сыграть против Франции

Сборная Испании поборется с «Ле Бле» за звание победителя Лиги наций
Футбол Лига наций UEFA
10 октября 18:49
Одноклубник Зинченко рассчитывает сыграть против Франции
Ферран Торрес / Фото - Getty Images

Вингер сборной Испании Ферран Торрес поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций против Франции и своем возможном участии в нем. Слова игрока передает пресс-служба UEFA.

Я оптимист и искренне думаю, что у меня есть шанс сыграть против Франции. Я сегодня не тренировался, буду тренироваться завтра. Затем мы посмотрим на мое состояние и оценим его. Но это сборная, которая основана на командном духе – мы все движемся в одном направлении.

Мне важно забивать голы, ведь я защищаю цвета и честь национальной команды, и забитые мячи – это постоянное вдохновение, которое мотивирует меня продолжать работу и становиться лучше. Игра через боль – это часть игры, если ты играешь в футбол на самом высоком уровне.

Чем больше разных ролей вы можете выполять в команде, тем лучше, потому что главное всегда - играть. Я все еще считаю себя вингером – на этой позиции я могу показать свои лучшие качества. Но мне нравится играть и в нападении.

Для большинства из нас это первый финал на взрослом уровне. Мы все будем гордиться, если завоюем трофей со сборной Испании.

За решающим поединком Лиги наций можно будет следить сегодня, 10 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Испания – Франция. Начало – в 21:45.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Франции (футбол) сборная Испании (футбол) Ферран Торрес

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