Одноклубник Зинченко рассчитывает сыграть против Франции

Ферран Торрес / Фото - Getty Images

Вингер сборной Испании Ферран Торрес поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций против Франции и своем возможном участии в нем. Слова игрока передает пресс-служба UEFA.

Мне важно забивать голы, ведь я защищаю цвета и честь национальной команды, и забитые мячи – это постоянное вдохновение, которое мотивирует меня продолжать работу и становиться лучше. Игра через боль – это часть игры, если ты играешь в футбол на самом высоком уровне.

Чем больше разных ролей вы можете выполять в команде, тем лучше, потому что главное всегда - играть. Я все еще считаю себя вингером – на этой позиции я могу показать свои лучшие качества. Но мне нравится играть и в нападении.

Для большинства из нас это первый финал на взрослом уровне. Мы все будем гордиться, если завоюем трофей со сборной Испании.