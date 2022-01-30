Одноклубником Миколенко может стать отстраненный от игр «Арсенала» Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг / фото - Arsenal FC

Бывший полузащитник «Арсенала» Джермейн Пеннант рассказал The Sun о возможном развитии карьеры Пьера-Эмерика Обемеянга:

Но будут и такие команды, как «Эвертон», которым нужен нападающий с большим именем, чтобы помочь им. Это может сыграть в его пользу, у него большое имя, плюс Обамеянг умеет забивать.

Поэтому, возможно, это будет не топ-команда, а команда среднего уровня, где у него не должно возникнуть проблем, независимо от того, что произошло в «Арсенале».

Если он скажет: «Я просто хочу играть, просто хочу доказать, хочу вернуться в игру», они должны его взять.

А учитывая проблемы, с которыми сейчас сталкивается «Эвертон», Пьер-Эмерик может стать именно тем, кто им нужен, чтобы помочь избавиться от страха вылета».