Одноклубником Миколенко может стать отстраненный от игр «Арсенала» Обамеянг
Бывший полузащитник «Арсенала» Джермейн Пеннант рассказал The Sun о возможном развитии карьеры Пьера-Эмерика Обемеянга:
«Хотя Пьер-Эмерик — великий футболист, в «Арсенале», очевидно, произошло что-то очень плохое, что-то достаточно серьезное, чтобы лишить его капитанской повязки. Это может послужить сдерживающим фактором для некоторых клубов.
Но будут и такие команды, как «Эвертон», которым нужен нападающий с большим именем, чтобы помочь им. Это может сыграть в его пользу, у него большое имя, плюс Обамеянг умеет забивать.
Поэтому, возможно, это будет не топ-команда, а команда среднего уровня, где у него не должно возникнуть проблем, независимо от того, что произошло в «Арсенале».
Если он скажет: «Я просто хочу играть, просто хочу доказать, хочу вернуться в игру», они должны его взять.
А учитывая проблемы, с которыми сейчас сталкивается «Эвертон», Пьер-Эмерик может стать именно тем, кто им нужен, чтобы помочь избавиться от страха вылета».
Габонца лишили капитанской повязки и отстранили от матчей из-за нарушения дисциплины. Также сообщалось, что форварда отправили домой с расположения сборной, так как он прибыл в состоянии алкогольного опьянения.
Миколенко будет тренировать легенда. Лэмпард успешно прошел переговоры с «Эвертоном».
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