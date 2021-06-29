Официально. 36-летний Фернандиньо еще на сезон останется в «Манчестер Сити»

Гвардиолу устраивают выступления бразильского ветерана

Фернандиньо / Фото - Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Сторонам игрока и чемпиона Англии удалось привести переговоры к успешному завершению. Соглашение подписано на один сезон.

Он станет уже девятым для хавбека с момента перехода из «Шахтера» в 2013 году. Всего на счету бразильца ровно 350 матчей за «горожан». В них ему удалось отметиться 24 голами и 30 результативными передачами.

Отметим, что Фернандиньо в свои 36-лет находится на не последних ролях в команде. Хавбек даже принял участие в финале Лиги чемпионов.