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Официально. 36-летний Фернандиньо еще на сезон останется в «Манчестер Сити»
Гвардиолу устраивают выступления бразильского ветерана
14:05
Фернандиньо / Фото - Sky Sports
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».
Сторонам игрока и чемпиона Англии удалось привести переговоры к успешному завершению. Соглашение подписано на один сезон.
Он станет уже девятым для хавбека с момента перехода из «Шахтера» в 2013 году. Всего на счету бразильца ровно 350 матчей за «горожан». В них ему удалось отметиться 24 голами и 30 результативными передачами.
Отметим, что Фернандиньо в свои 36-лет находится на не последних ролях в команде. Хавбек даже принял участие в финале Лиги чемпионов.
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