Лучкевич покинет «Александрию»
Официально. «Александрия» получила нового главного тренера
Им стал 44-летний Юрий Гура
18 мая 17:59
Фото: пресс-служба Александрии
Украинский специалист Юрий Гура стал новым главным тренером «Александрии», сообщает пресс-служба клуба.
44-летний Гура в прошлом сезоне работал с молодежной командой «Александрии». В структуре клуба Гура находится с 2014 года.
На этом посту Гура сменил Владимира Шарана, который покинул «Александрию» в конце сезона.
Сезон 2020/21 «Александрия» завершила на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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