Официально. Алексей Гуцуляк перешел в «Днепр-1»

Воссоединение с Йовичевичем

Алексей Гуцуляк / фото - FootBoom

Полузащитник Алексей Гуцуляк стал игроком «Днепра-1», сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон хавбек провел в составе «Десны», где в сезоне-20/21 занял вторую строчку в списке лучших ассистентов УПЛ с 7 результативными пасами.

Игрок возвращается под руководство Игоря Йовичевича. Именно хорватский специалист дал старт карьере полузащитника, вызвав того из молодежной команды «Карпат» в основную.

Хавбек в своей карьере даже успел съездить в аренду в «Вильярреал», но так и не отыграл за «желтую субмарину» ни одного матча.

В матче между бывшей и новой командой, который закончился победой «Десны» (2:1) Гуцуляк участия не принимал.