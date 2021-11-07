Владельцы «Дженоа» рассматривали на должность главного тренера не только Шевченко, но и его легендарного экс-одноклубника
Официально. Андрей Шевченко – новый главный тренер «Дженоа»
Специалист подписал трехлетний контракт с генуэзским клубом
15:09
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Андрей Шевченко / фото - УАФ
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба.
Специалист будет руководить «грифонами» до 2024-го года.
Ранее сообщалось, что в генуэзском клубе украинец будет получать около 1,8 миллионов евро в год.
Коуч находился без работы с августа этого года, когда он покинул сборную Украины. С национальной командой Шевченко дошел до 1/4 финала Евро-2020.
Также ранее стало известно, кто войдет в тренерский штаб «Дженоа».
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