Официально. Андрей Шевченко – новый главный тренер «Дженоа»

Специалист подписал трехлетний контракт с генуэзским клубом

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Андрей Шевченко / фото - УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба.

Специалист будет руководить «грифонами» до 2024-го года.

Ранее сообщалось, что в генуэзском клубе украинец будет получать около 1,8 миллионов евро в год.

Коуч находился без работы с августа этого года, когда он покинул сборную Украины. С национальной командой Шевченко дошел до 1/4 финала Евро-2020.

Также ранее стало известно, кто войдет в тренерский штаб «Дженоа».