«Интер» выплатит Конте солидную компенсацию после разрыва контракта
Официально. Антонио Конте покинул «Интер»
Наставник выиграл с командой титул в Серии А
20:38
Антонио Конте / Фото: Getty Images
Миланский «Интер» на своем официальном сайте сообщил об уходе главного тренера команды Антонио Конте.
«Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся проделанную работу, кульминацией которой стал 19-й титул «Интера». Антонио Конте навсегда останется частью истории нашего клуба».
Конте выиграл с «Интером» 1 трофей – чемпионство Италии в сезоне 2020/21.
Ранее сообщалось, что «Интер» выплатит Конте 7 миллионов евро компенсации за разрыв контракта.
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