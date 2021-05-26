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Официально. Антонио Конте покинул «Интер»

Наставник выиграл с командой титул в Серии А
Футбол Серия А (Италия)
20:38
Официально. Антонио Конте покинул «Интер»
Антонио Конте / Фото: Getty Images

Миланский «Интер» на своем официальном сайте сообщил об уходе главного тренера команды Антонио Конте.

«Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся проделанную работу, кульминацией которой стал 19-й титул «Интера». Антонио Конте навсегда останется частью истории нашего клуба».

Конте выиграл с «Интером» 1 трофей – чемпионство Италии в сезоне 2020/21.

Ранее сообщалось, что «Интер» выплатит Конте 7 миллионов евро компенсации за разрыв контракта.

Петр Приходько
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Антонио Конте Интер

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