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Официально. «Бенфика» Яремчука осталась без главного тренера

Пресс-служба португальского клуба объявила об отставке Жорже Жезуша
Футбол Украинские легионеры
17:22
Официально. «Бенфика» Яремчука осталась без главного тренера
Жорже Жезуш / фото - Getty Images

Португальская «Бенфика», в которой играет украинец Роман Яремчук, официально объявила об отставке главного тренера клуба Жорже Жезуша.

Контракт с 67-летним специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Жезуш работал в «Бенфике» с лета 2020 года. До этого он возглавлял «орлов» с 2009 по 2015 год.

В чемпионате Португалии «Бенфика» занимает 3-е место, уступая «Спортингу» и «Порту».

Напомним, заменить Жезуша на посту тренера может бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.

Михаил Рыбак
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Теги

Бенфика Роман Яремчук Паулу Фонсека

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