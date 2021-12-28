Официально. «Бенфика» Яремчука осталась без главного тренера

Пресс-служба португальского клуба объявила об отставке Жорже Жезуша

Жорже Жезуш / фото - Getty Images

Португальская «Бенфика», в которой играет украинец Роман Яремчук, официально объявила об отставке главного тренера клуба Жорже Жезуша.

Контракт с 67-летним специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Жезуш работал в «Бенфике» с лета 2020 года. До этого он возглавлял «орлов» с 2009 по 2015 год.

В чемпионате Португалии «Бенфика» занимает 3-е место, уступая «Спортингу» и «Порту».

Напомним, заменить Жезуша на посту тренера может бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.