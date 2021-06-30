Вопрос почти решен. Бенитес возглавит «Эвертон»
Официально. Бенитес возглавил «Эвертон»
Испанский наставник вернулся в АПЛ
17:45
Рафаэль Бенитес / Фото - TwitterИспанский специалист Рафаэль Бенитес стал новым главным тренером «Эвертона». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Мерсисайдский клуб подписал с 61-летним наставником соглашение на три года.
Последним местом работы Бенитеса был китайский «Далянь Про», который он покинул в январе из-за пандемии COVID-19.
Напомним, ранее на должность главного тренера «Эвертона» рассматривали легенду «Ливерпуля» Стивена Джерарда.
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