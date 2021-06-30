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Официально. Бенитес возглавил «Эвертон»

Испанский наставник вернулся в АПЛ

Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:45
Официально. Бенитес возглавил «Эвертон»
Рафаэль Бенитес / Фото - Twitter
Испанский специалист Рафаэль Бенитес стал новым главным тренером «Эвертона». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Мерсисайдский клуб подписал с 61-летним наставником соглашение на три года.

Последним местом работы Бенитеса был китайский «Далянь Про», который он покинул в январе из-за пандемии COVID-19.

Напомним, ранее на должность главного тренера «Эвертона» рассматривали легенду «Ливерпуля» Стивена Джерарда.
Владимир Кириченко
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Рафаэль Бенитес Эвертон

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