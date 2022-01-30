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Официально. «Бордо» подписал украинского полузащитника «Шахтера»
Хавбек отправился в аренду
14:04
Данил Игнатенко / фото - FootBoom
Полузащитник донецкого «Шахтера» Данил Игнатенко стал игроком «Бордо», сообщает пресс-служба французского клуба.
Украинец отправился в команду из Лиги 1 в аренду, срок которой пока что неизвестен.
В СМИ сообщалось, что «жирондинцы» смогут выкупить футболиста у «горняков» за 2-3 миллиона евро.
Игнатенко с 2020-го года выступал за «Днепр-1» на правах аренды.
В текущей компании полузащитник провел 15 матчей, в которых забил три гола.
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