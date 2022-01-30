Официально. «Бордо» подписал украинского полузащитника «Шахтера»

Хавбек отправился в аренду

Данил Игнатенко / фото - FootBoom

Полузащитник донецкого «Шахтера» Данил Игнатенко стал игроком «Бордо», сообщает пресс-служба французского клуба.

Украинец отправился в команду из Лиги 1 в аренду, срок которой пока что неизвестен.

В СМИ сообщалось, что «жирондинцы» смогут выкупить футболиста у «горняков» за 2-3 миллиона евро.

Игнатенко с 2020-го года выступал за «Днепр-1» на правах аренды.

В текущей компании полузащитник провел 15 матчей, в которых забил три гола.

Напомним, форвард «Шахтера» переберется в Германию.