Семин: «У Шевченко много козырей, чтобы возглавить топ-клуб»
Официально. Бывший тренер «Динамо» Семин снова вернулся к работе
74-летний специалист возглавил «Ростов»
Юрий Семин / Фото: Чемпионат
Российский тренер Юрий Семин возглавил «Ростов», сообщает пресс-служба клуба.
74-летний специалист заключил контракт с клубом на 2 года.
Последним местом работы Семина был московский «Локомотив», который он покинул летом 2020-го года.
Напомним, Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2008 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год.
Ранее Семин высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
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