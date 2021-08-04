Официально. Бывший тренер «Динамо» Семин снова вернулся к работе

74-летний специалист возглавил «Ростов»

Юрий Семин / Фото: Чемпионат

Российский тренер Юрий Семин возглавил «Ростов», сообщает пресс-служба клуба.

74-летний специалист заключил контракт с клубом на 2 года.

Последним местом работы Семина был московский «Локомотив», который он покинул летом 2020-го года.

Напомним, Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2008 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год.

Ранее Семин высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.