Кубок Германии. «Шальке» вылетел уже в 1/16 финала, «Лейпциг» – прошел дальше
Официально. Бывший тренер Коноплянки возглавил «Лейпциг»
Тедеско работал в «Шальке» и в России
12:59
Доменико Тедеско / Фото: Getty Images
Итальянский тренер Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг», сообщает пресс-служба «быков».
Стороны подписали контракт на 2 года, до 2023-го.
«Лейпциг» уволил Джесси Марша несколько дней назад, матч против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:2) немецкая команда проводила уже без главного тренера.
Тедеско ранее работал в «Шальке», где тренировал Евгения Коноплянку, а затем возглавлял московский «Спартак», который тренер покинул в мае 2021-го года.
Напомним, «Лейпциг» сыграет в Лиге Европы весной. В турнирной таблице Бундеслиги «быки» занимают 11-е место.
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