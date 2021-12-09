Официально. Бывший тренер Коноплянки возглавил «Лейпциг»

Тедеско работал в «Шальке» и в России

Доменико Тедеско / Фото: Getty Images

Итальянский тренер Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг», сообщает пресс-служба «быков».

Стороны подписали контракт на 2 года, до 2023-го.

«Лейпциг» уволил Джесси Марша несколько дней назад, матч против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:2) немецкая команда проводила уже без главного тренера.

Тедеско ранее работал в «Шальке», где тренировал Евгения Коноплянку, а затем возглавлял московский «Спартак», который тренер покинул в мае 2021-го года.

Напомним, «Лейпциг» сыграет в Лиге Европы весной. В турнирной таблице Бундеслиги «быки» занимают 11-е место.