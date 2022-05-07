«Челси» близок к исключению из АПЛ
Официально. «Челси» получил нового владельца
Роман Абрамович наконец-то продал клуб
10:26
Фото: Getty Images
«Челси» на своем официальном сайте сообщил, что получил новых владельцев.
Ими стали американские миллиардеры Тодд Боэли, Марк Уолтер, а также швейцарец Хансйорг Висс.
Они приобрели «Челси» за 2,5 миллиарда фунтов, еще почти 2 миллиарда обещают инвестировать в развитие клуба в ближайшее время.
Напомним, Роман Абрамович, который владел «Челси», решил продать клуб из-за санкций против российских миллиардеров.
Ранее сообщалось, что «Челси» грозит исключение из АПЛ.
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