Официально. «Челси» продлил контракт с Тухелем еще на три года

Специалист будет работать с лондонским грандом до 2024 года

Томас Тухель / фото - Getty Images

Пресс-служба лондонского «Челси» сообщила, что руководство клуба договорилось с Томасом Тухелем продлить контракт.

Детали контракта не сообщаются, но известно, что новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.

Под руководством Тухеля «Челси» финишировал на четвертом месте с АПЛ, и выиграл Лигу чемпионов.

Напомним, Лукаку – главная цель Тухеля на ближайшее трансферное окно.