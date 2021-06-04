Тухель убеждает «Челси» подписать Лукаку
Официально. «Челси» продлил контракт с Тухелем еще на три года
Специалист будет работать с лондонским грандом до 2024 года
15:46
Томас Тухель / фото - Getty Images
Пресс-служба лондонского «Челси» сообщила, что руководство клуба договорилось с Томасом Тухелем продлить контракт.
Детали контракта не сообщаются, но известно, что новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.
Под руководством Тухеля «Челси» финишировал на четвертом месте с АПЛ, и выиграл Лигу чемпионов.
Напомним, Лукаку – главная цель Тухеля на ближайшее трансферное окно.