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Официально.Четверо игроков «Динамо» заразились коронавирусом

Из-за этого они не поехали на первый сбор
Футбол Украинская Премьер-лига
19:27
Официально.Четверо игроков «Динамо» заразились коронавирусом
Александр Караваев / Фото: пресс-служба Динамо

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило, почему несколько ключевых игроков не будут принимать участие в первом сборе команды.

Защитник Денис Попов продолжает реабилитацию после травмы колена, сейчас он отправился в Бельгию.

Александр Караваев, Илья Забарный и Илья Шкурин сдали положительные тесты на коронавирус. Карлос Де Пена перенес ковид в Уругвае, а сейчас занимается на родине индивидуально.

Напомним, сегодня «Динамо» прибыло в Мурсию на первый сбор.

Петр Приходько
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Теги

Александр Караваев Динамо Киев Илья Забарный Карлос де Пена Илья Шкурин

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