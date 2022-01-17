Источник: Забарный, Караваев и Шкурин заразились коронавирусом
Официально.Четверо игроков «Динамо» заразились коронавирусом
Из-за этого они не поехали на первый сбор
Александр Караваев / Фото: пресс-служба Динамо
Киевское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило, почему несколько ключевых игроков не будут принимать участие в первом сборе команды.
Защитник Денис Попов продолжает реабилитацию после травмы колена, сейчас он отправился в Бельгию.
Александр Караваев, Илья Забарный и Илья Шкурин сдали положительные тесты на коронавирус. Карлос Де Пена перенес ковид в Уругвае, а сейчас занимается на родине индивидуально.
Напомним, сегодня «Динамо» прибыло в Мурсию на первый сбор.
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