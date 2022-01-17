Официально.Четверо игроков «Динамо» заразились коронавирусом

Из-за этого они не поехали на первый сбор

Александр Караваев / Фото: пресс-служба Динамо

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило, почему несколько ключевых игроков не будут принимать участие в первом сборе команды.

Защитник Денис Попов продолжает реабилитацию после травмы колена, сейчас он отправился в Бельгию.

Александр Караваев, Илья Забарный и Илья Шкурин сдали положительные тесты на коронавирус. Карлос Де Пена перенес ковид в Уругвае, а сейчас занимается на родине индивидуально.

Напомним, сегодня «Динамо» прибыло в Мурсию на первый сбор.