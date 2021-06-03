Онана согласился перейти в «Арсенал»
Официально. Давид Луис, Эдегор и Себальос покинули «Арсенал»
Двое из них вернутся из аренды в мадридский «Реал»
18:35
Давид Луис / Фото - eurosport«Арсенал» на своем официальном сайте сообщил об уходе сразу нескольких футболистов по завершении сезона.
Команду покинули голкипер Мэтью Райан, защитник Давид Луис, испанский хавбек Дани Себальос и норвежский форвард Мартин Эдегор.
Отметим, что Себальос и Эдегор выступали за лондонцев на правах аренды. Права на игроков принадлежат мадридскому «Реалу».
«Арсенал» в минувшем сезоне занял восьмое место в АПЛ и не пробился в еврокубки.
А тем временем стало известно, что вратарь «Аякса» Андре Онана станет игроком лондонского клуба.
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