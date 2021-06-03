Официально. Давид Луис, Эдегор и Себальос покинули «Арсенал»

Двое из них вернутся из аренды в мадридский «Реал»



Давид Луис / Фото - eurosport

«Арсенал» на своемсообщил об уходе сразу нескольких футболистов по завершении сезона.Команду покинули голкипер, защитник, испанский хавбеки норвежский форвардОтметим, что Себальос и Эдегор выступали за лондонцев на правах аренды. Права на игроков принадлежат мадридскому «Реалу».«Арсенал» в минувшем сезоне занял восьмое место в АПЛ и не пробился в еврокубки.А тем временем стало известно, что вратарь «Аякса»