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Официально. Давид Луис, Эдегор и Себальос покинули «Арсенал»

Двое из них вернутся из аренды в мадридский «Реал»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:35
Официально. Давид Луис, Эдегор и Себальос покинули «Арсенал»
Давид Луис / Фото - eurosport
«Арсенал» на своем официальном сайте сообщил об уходе сразу нескольких футболистов по завершении сезона.

Команду покинули голкипер Мэтью Райан, защитник Давид Луис, испанский хавбек Дани Себальос и норвежский форвард Мартин Эдегор

Отметим, что Себальос и Эдегор выступали за лондонцев на правах аренды. Права на игроков принадлежат мадридскому «Реалу».

«Арсенал» в минувшем сезоне занял восьмое место в АПЛ и не пробился в еврокубки.

А тем временем стало известно, что вратарь «Аякса» Андре Онана станет игроком лондонского клуба.
Владимир Кириченко
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Теги

Арсенал Лондон Давид Луис Дани Себальос Мартин Эдегор

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