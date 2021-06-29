Официально. Де Бур уволился со сборной Нидерландов

Наставник решил не дожидаться пока его попросят освободить должность





Франк Де Бур

На официальном сайте Футбольной федерации Нидерландов появилась информация об отставке главного тренера сборной Франка Де Бура.



По информации пресс-службы федерации, Де Бур сам подал в отставку и привели его слова после ухода.

В ожидании оценки своей работы я решил не продолжать работу в качестве тренера национальной сборной. Ясно, что цель не была достигнута. Когда мне предложили стать тренером национальной сборной в 2020 году, я подумал, что это честь и вызов. Но я также знал о давлении, которое будет оказывать на меня с момента назначения. Это давление только усиливается, и возникла нездоровая ситуация для меня и команды в преддверии таких важных матчей для голландского футбола на пути к квалификации на чемпионат мира. Я хочу поблагодарить всех, конечно же, болельщиков и игроков. Мои комплименты также руководству, которое создало настоящий спортивный климат здесь».

Напомним, Нидерланды на чемпионате Европы-2020 неожиданно вылетели на стадии 1/8 финала от Чехии.