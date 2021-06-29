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Официально. Де Бур уволился со сборной Нидерландов

Наставник решил не дожидаться пока его попросят освободить должность

Футбол В Европе
17:53
Официально. Де Бур уволился со сборной Нидерландов
Франк Де Бур

На официальном сайте Футбольной федерации Нидерландов появилась информация об отставке главного тренера сборной Франка Де Бура.

По информации пресс-службы федерации, Де Бур сам подал в отставку и привели его слова после ухода.

В ожидании оценки своей работы я решил не продолжать работу в качестве тренера национальной сборной. Ясно, что цель не была достигнута. Когда мне предложили стать тренером национальной сборной в 2020 году, я подумал, что это честь и вызов. Но я также знал о давлении, которое будет оказывать на меня с момента назначения. Это давление только усиливается, и возникла нездоровая ситуация для меня и команды в преддверии таких важных матчей для голландского футбола на пути к квалификации на чемпионат мира. Я хочу поблагодарить всех, конечно же, болельщиков и игроков. Мои комплименты также руководству, которое создало настоящий спортивный климат здесь».
«

Напомним, Нидерланды на чемпионате Европы-2020 неожиданно вылетели на стадии 1/8 финала от Чехии.

Карен Агабекян
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Теги

Франк де Бур сборная Нидерландов (футбол)

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