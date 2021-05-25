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Официально! Де Дзерби – новый главный тренер «Шахтера»
Итальянец ближайшие два года проведет в Украине
Президент Шахтера Ринат Ахметов и новый главный тренер Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
Официальный сайт донецкого «Шахтера» сообщил о назначении на должность главного тренера клуба 41-летнего итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.
Контракт наставника с клубом рассчитан на два года.
Отметим, что 34-й главный тренер в истории «Шахтера» с 2018-го до мая 2021 года работал в «Сассуоло», с которым в завершившемся сезоне занял 8-е место в Серии А.
Напомним, ранее Де Дзерби был замечен со своими помощниками в Киеве.
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