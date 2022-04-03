Маркевич: «Никогда не видел такого единства украинской нации, как сейчас»
Официально. Де Пена покинул «Динамо» и стал одноклубником Тайсона
Уругваец арендован «Интернасьоналем»
03 апреля 08:50
Карлос де Пена / Фото: Twitter
Вингер «Динамо» Карлос Де Пена арендовал бразильским «Интернасьоналем», сообщает пресс-служба клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца 2022-го года с возможностью продления еще на 1 год. Контракт Де Пены и «Динамо» действовал до конца 2022-го года, поэтому, вероятнее всего, уругваец в Киев уже не вернется.
Отметим, что в «Интернасьонале» выступает экс-вингер «Шахтера» Тайсон.
Напомним, украинские игроки «Динамо» выехали в Румынию и тренируются там.
Комментарии 0