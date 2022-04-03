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Официально. Де Пена покинул «Динамо» и стал одноклубником Тайсона

Уругваец арендован «Интернасьоналем»
Футбол Украинская Премьер-лига
03 апреля 08:50
Официально. Де Пена покинул «Динамо» и стал одноклубником Тайсона
Карлос де Пена / Фото: Twitter

Вингер «Динамо» Карлос Де Пена арендовал бразильским «Интернасьоналем», сообщает пресс-служба клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца 2022-го года с возможностью продления еще на 1 год. Контракт Де Пены и «Динамо» действовал до конца 2022-го года, поэтому, вероятнее всего, уругваец в Киев уже не вернется.

Отметим, что в «Интернасьонале» выступает экс-вингер «Шахтера» Тайсон.

Напомним, украинские игроки «Динамо» выехали в Румынию и тренируются там.

 

Петр Приходько
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Теги

Карлос де Пена Динамо Киев

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