Польский клуб хочет арендовать главного таланта «Шахтера»
Официально. «Десна» подписала Болбата
«Шахтер» нашел для защитника новый клуб
Сергей Болбат / Фото - ФК Десна
Защитник Сергей Болбат перешел из «Шахтера» в «Десну». Об этом сообщает пресс-служба «северян».
Условия подписанного с клубам контракта пока не разглашаются. Известно, что 28-летний игрок уже заявлен на сезон под номером 7.
Болбат является воспитанником «Шахтера». Всего в футболке донецкого клуба провел 63 матча. В них ему удалось отличиться 3 голами и 7 результативными передачами.
Футболист может дебютировать уже в матче пятого тура УПЛ против «Динамо». Стало известно, кто обслужит встречу лидеров чемпионата.
Комментарии 0