Официально. «Десна» подписала Болбата

«Шахтер» нашел для защитника новый клуб

Сергей Болбат / Фото - ФК Десна

Защитник Сергей Болбат перешел из «Шахтера» в «Десну». Об этом сообщает пресс-служба «северян».

Условия подписанного с клубам контракта пока не разглашаются. Известно, что 28-летний игрок уже заявлен на сезон под номером 7.

Болбат является воспитанником «Шахтера». Всего в футболке донецкого клуба провел 63 матча. В них ему удалось отличиться 3 голами и 7 результативными передачами.

Футболист может дебютировать уже в матче пятого тура УПЛ против «Динамо». Стало известно, кто обслужит встречу лидеров чемпионата.