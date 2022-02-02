Официально. «Динамо» продало Шабанова «Фехервару»

В венгерском клубе теперь будут играть сразу четыре украинца

Артем Шабанов / Фото - МОЛ Фехервар

Защитник Артем Шабанов стал игроком «Фехервара». Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Венгерский клуб оформил полноценный трансфер игрока «Динамо». По данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 700 тысяч евро. Сам портал оценивает украинца в 1,2 миллиона евро.

Как и ожидалось, контракт подписан на два с половиной года. В «Фехерваре» ожидают, что смогут заявить новичка на субботнюю игру чемпионата против «Дебрецена».

Примечательно, что, помимо Шабанова, за клуб выступают еще три украинца – Евгений Макаренко, Иван Петряк и Богдан Леднев.