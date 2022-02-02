Шабанов стал полноценным игроком «Фехервара»
Официально. «Динамо» продало Шабанова «Фехервару»
В венгерском клубе теперь будут играть сразу четыре украинца
02 февраля 18:03
Артем Шабанов / Фото - МОЛ Фехервар
Защитник Артем Шабанов стал игроком «Фехервара». Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Венгерский клуб оформил полноценный трансфер игрока «Динамо». По данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 700 тысяч евро. Сам портал оценивает украинца в 1,2 миллиона евро.
Как и ожидалось, контракт подписан на два с половиной года. В «Фехерваре» ожидают, что смогут заявить новичка на субботнюю игру чемпионата против «Дебрецена».
Примечательно, что, помимо Шабанова, за клуб выступают еще три украинца – Евгений Макаренко, Иван Петряк и Богдан Леднев.