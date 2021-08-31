Официально. «Динамо» усилилось Витиньо

22-летний бразилец стал игроком киевлян

Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий Витиньо стал игроком «Динамо». 22-летний футболист подписал контракт на пять лет.

Бразилец в скором времени будет заявлен за киевлян под номером 22. Таким образом, он сможет дебютировать за новый клуб уже в ближайшем матче чемпионата против «Металлиста 1925». Он состоится 11 сентября.

Витиньо является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе», за который выступал последние четыре года. Всего за клуб он провел 60 матчей. В них ему удалось отличиться 15 голами и 7 результативными передачами.

Сообщалось, что бразильский клуб хотел выручить за своего игрока 6 миллионов евро. Но было принято решение пойти на уступки киевлянам и снизить цену до 4,5 млн.