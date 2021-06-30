Официально. «Днепр-1» арендовал Русина у «Динамо»

Форвард подписал соглашение на 1 сезон

Фото: пресс-служба Днепра-1

Нападающий «Динамо» Назарий Русин перешел в «Днепр-1» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны подписали соглашение на 1 сезон.

В прошлом сезоне Русин провел лишь 1 матч в УПЛ в составе «Динамо», а также зимой был отправлен в аренду в «Легию», но за польский клуб так и не дебютировал.

Отметим, что Русин пребывает в расположении «Днепра-1» почти 2 недели.