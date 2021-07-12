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Официально. «Днепр-1» арендовал защитника «Динамо»

Кравченко проведет следующий сезон в Днепре
Футбол Украинская Премьер-лига
21:48
Официально. «Днепр-1» арендовал защитника «Динамо»
Никита Кравченко / Фото: scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» на один год арендовал защитника «Динамо» Никиту Кравченко, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний украинец почти три недели назад прибыл в расположение днепрян и тренировался вместе с командой. Отметим, что из чемпиона Украины состав «Днепра-1» также пополнил форвард Назарий Русин.

Напомним, что «Днепр-1» готов отпустить своего лидера не менее чем за 10 миллионов евро.

Олег Шумейко-младший
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Теги

СК Днепр-1 Динамо Киев

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