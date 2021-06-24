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Официально. Двое лидеров «Зари» покинули команду

Юрченко и Иванисеня не продлили контракт с клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
09:35
Официально. Двое лидеров «Зари» покинули команду
Дмитрий Иванисеня / Фото: FootBoom

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов сообщил, что лидеры команды Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинули клуб. Его слова приводит пресс-служба луганчан.

«С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в «Заре» завершена и они продолжат карьеру в других клубах»

Несколько дней назад 28 игроков «Зари» отправились на сбор в Турцию.

Петр Приходько
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Дмитрий Иванисеня Заря

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