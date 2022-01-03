Официально. «Дженоа» оформил первый трансфер при Шевченко

Владельцы «Дженоа» нашли усиление в АПЛ и почти завершили трансфер швейцарского защитника
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19:33
Сильван Хефти / Фото - Дженоа
Защитник Сильван Хефти перешел в «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее швейцарец выступал на родине в «Янг Бойз». Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
В текущем сезоне правый защитник провел 29 матчей. В них 24-летнему игроку удалось отличиться 2 голами и 4 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» арендует защитника английского «Брайтона».
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