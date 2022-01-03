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Официально. «Дженоа» оформил первый трансфер при Шевченко

Итальянский клуб усилил позицию правого защитника
Футбол Серия А (Италия)
19:33
Официально. «Дженоа» оформил первый трансфер при Шевченко
Сильван Хефти / Фото - Дженоа

Защитник Сильван Хефти перешел в «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее швейцарец выступал на родине в «Янг Бойз». Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

В текущем сезоне правый защитник провел 29 матчей. В них 24-летнему игроку удалось отличиться 2 голами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» арендует защитника английского «Брайтона».

Сергей Стаднюк
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Теги

Дженоа Андрей Шевченко Янг Бойз

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