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Официально. Джеррард вернулся в АПЛ в качестве главного тренера

Наставник возглавил «Астон Виллу»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:56
Официально. Джеррард вернулся в АПЛ в качестве главного тренера
Стивен Джеррард / Фото: пресс-служба Астон Виллы

Новым главным тренером «Астон Виллы» стал Стивен Джеррард, сообщается на официальном сайте клуба.

Детали сделки не уточнятся.

По информации авторитетных английских СМИ, Джеррард подпишет контракт с новым клубом на 2,5 года. Также тренер станет самым высокооплачиваемым в истории «Астон Виллы».

Джеррард возглавлял «Рейнджерс» с 2018-го года, в 2021-м он стал чемпионом Шотландии.

Ранее сообщалось, что Джеррардом также интересовался «Ньюкасл».

Петр Приходько
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Стивен Джеррард Астон Вилла

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