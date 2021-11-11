Джеррард на днях станет тренером клуба АПЛ, «Рейнджерс» получит компенсацию в размере 2-3 миллионов евро
Официально. Джеррард вернулся в АПЛ в качестве главного тренера
Наставник возглавил «Астон Виллу»
12:56
Стивен Джеррард / Фото: пресс-служба Астон Виллы
Новым главным тренером «Астон Виллы» стал Стивен Джеррард, сообщается на официальном сайте клуба.
Детали сделки не уточнятся.
По информации авторитетных английских СМИ, Джеррард подпишет контракт с новым клубом на 2,5 года. Также тренер станет самым высокооплачиваемым в истории «Астон Виллы».
Джеррард возглавлял «Рейнджерс» с 2018-го года, в 2021-м он стал чемпионом Шотландии.
Ранее сообщалось, что Джеррардом также интересовался «Ньюкасл».
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