Официально. «Мехелен» выкупил Шведа у «Селтика»
Официально. Джо Харт нашел себе новый клуб в Шотландии
Вратарь стал игроком «Селтика»
Джо Харт / Фото: Livesport
Английский вратарь Джо Харт стал игроком «Селтика», сообщает пресс-служба кельтов.
34-летний Харт подписал контракт с «Селтиком» на 3 года.
Последним клубом Харта был «Тоттенхэм», ранее он также выступал за «Манчестер Сити», «Торино», «Вест Хэме» и «Бернли».
Напомним, ранее «Селтик» избавился от украинского вингера Марьяна Шведа, который на постоянной основе перешел в «Мехелен».
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