Официально. Экс-капитан «Динамо» подписал контракт с «Черноморцем»

34-летний футболист прошел сборы с командой Григорчука

Николай Морозюк / Фото - ФК Черноморец

Защитник Николай Морозюк стал игроком «Черноморца». Об этом сообщает пресс-служба одесситов.

34-летний футболист провел с командой зимние сборы. По их итогам он подписал полноценный контракт на 1,5 года.

Морозюк является воспитанником «Динамо» и в определенный отрезок карьеры был капитаном «бело-синих». В Украине также выступал за «Днепр», «Оболонь», «Кривбасс» и донецкий «Металлург».

Последним клубом защитника был турецкий «Ризеспор». Его цвета игрок защищал с 2019 года.

В 2021 году Морозюк заявлял, что не намерен возвращаться в Украину.