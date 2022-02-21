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Официально. Экс-капитан «Динамо» подписал контракт с «Черноморцем»
34-летний футболист прошел сборы с командой Григорчука
Николай Морозюк / Фото - ФК Черноморец
Защитник Николай Морозюк стал игроком «Черноморца». Об этом сообщает пресс-служба одесситов.
34-летний футболист провел с командой зимние сборы. По их итогам он подписал полноценный контракт на 1,5 года.
Морозюк является воспитанником «Динамо» и в определенный отрезок карьеры был капитаном «бело-синих». В Украине также выступал за «Днепр», «Оболонь», «Кривбасс» и донецкий «Металлург».
Последним клубом защитника был турецкий «Ризеспор». Его цвета игрок защищал с 2019 года.
В 2021 году Морозюк заявлял, что не намерен возвращаться в Украину.