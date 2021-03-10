Президент «Днепра-1»: «Возродить тот «Металлист» невозможно, как и «Днепр»
Официально. Экс-хавбек «Лиона» и «Монако» перешел в «Металл»
Балули продолжит карьеру в Украине
Фарес Балули / Фото - ФК Металл
Полузащитник Фарес Балули подписал контракт с харьковским «Металлом», сообщает официальный сайт клуба.
25-летний игрок является воспитанником «Лиона». Также имеет опыт выступлений за «Монако» и «Лилль». За три французских клуба хавбек провел в сумме 44 матча. В них ему удалось отличиться тремя голами и одним ассистом.
Также Балули играл за молодежную сборную Франции. На его счету две встречи.
Ранее президент «Днепра-1» заявил, что возродить «Металлист» и «Днепр» невозможно.
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