Алекс Тейшейра может вернуться в «Шахтер»
Официально. Экс-хавбек «Шахтера» Тейшейра стал игроком «Бешикташа»
Бразильский полузащитник сменил Китай на Турцию
Алекс Тейшейра / Фото - haberciyedi24Бразильский хавбек Алекс Тейшейра пополнил ряды турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
#WelcomeTeixeira pic.twitter.com/eDZoxNxEsk— The Black Eagles (@BesiktasEnglish) August 10, 2021
Напомним, с 2016 года Тейшейра защищал цвета китайского «Цзянсу Сунин», в который перебрался из донецкого «Шахтера».
В составе «горняков» Алекс провел 223 матча, в которых забил 89 голов и сделал 25 результативных передач.
В минувшем сезоне «Бешикташ» стал триумфатором турецкой Суперлиги.
Ранее сообщалось, что 31-летний Тейшейра уже тренируется с турецким грандом.